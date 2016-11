Horb a. N. Zeichner der "drei Fragezeichen" live erlebt

Horb. Christopher Tauber, Illustrator und Mit-Autor des Comic-Buches "Die drei ??? und der dreiäugige Totenkopf", reiste extra von Frankfurt am Main an, um knapp 50 Schülerinnen und Schülern der Lerngruppe Fünf der Gemeinschaftsschule Horb eine Kostprobe der Story vorzutragen.

"Die drei ???" sind die Detektive Justus Jonas und Peter Shaw sowie ihr Kumpel Bob Andrews, der hauptsächlich für Recherchen und das Archiv zuständig ist. In diesem besonderen Fall, den es weder als Buch noch als Hörspiel, sondern nur als Comic zu kaufen gibt, ermitteln die Drei im Filmmilieu. Nach Drehschluss zu dem Film: "Das Geheimnis des dreiäugige Totenkopfs, Teil Zwei" fehlte plötzlich ein wertvoller Smaragd, den sich der Regisseure James Kusching von einem reichen Scheich auslieh, da er nur mit Original-Requisiten arbeitet. Hauptverdächtigte in diesem Fall waren neben dem Regisseur die Schauspieler Melanie Shepard und Jason Forst sowie der Maskenbildner Roger Kind. Doch das FBI fand keine Beweise. Zehn Jahre später glaubte Regisseure James Kusching, dass ihm der wahre Täter nach dem Leben trachtet. Über Nacht hatte ihm jemand den dreiäugigen Totenkopf auf den Arm tätowiert. Er rief die drei Meisterdetektive zu Hilfe und los ging die verwirrende Suche nach dem wahren Täter.

John Beckmann und Ivar Leon Menger haben die Texte zum Comic geschrieben und Christopher Tauber hat die Geschichte gezeichnet. Er ist gelernter Comic-Zeichner. Man könnte ihn auch in Anlehnung an den Zeichner von Asterix und Obelix den Uderzo von Frankfurt nennen. Rund ein halbes Jahr war er mit den vielen einzelnen Zeichnungen, in denen jede Menge liebevoller Details zu entdecken sind, beschäftigt. Dies erzählte er den Kindern, die voller Interesse vor ihm saßen und die Geschichte geradezu in sich aufsaugten. Kein Wunder, denn die Story war super aufgebaut und so in sich verschachtelt, dass jeder der Täter hätte sein können. Auch wurde sie von Tauber super vorgetragen. Er variierte mit der Stimme, klang mal knarzig dann wieder lieblich, mal, als habe er die ganze Nacht über Whisky getrunken, wenig später müde oder gelangweilt. Er lebte seinen Comicband regelrecht und nahm die Kinder mit in die Welt der drei Fragezeichen.