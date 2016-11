"Was, so lange isch der scho in Altah", staunte Ingrid Kaupp nicht schlecht, als sie erfuhr, das Zahnarzt Klaus Walther (Fünfter von rechts) am Donnerstagabend sein 25-jähriges Praxis-Jubiläum feiert. Tatsächlich wird in den Praxisräumen im Gebäude in der Bahnhofstraße 15, in dem auch die Volksbank untergebracht ist, seit 25 Jahren, gebohrt, gefüllt, Zähne gezogen und so mach‘ strahlendes Lächeln in die Gesichter der Patienten gezaubert. Eigentlich geht ja niemand gerne zum Zahnarzt, doch an diesem Abend machten Bekannte, Geschäftskollegen und Freunde eine Ausnahme. Die 80 Quadratmeter Praxisfläche war voller fröhlicher Jubiläumsgäste, die dem Zahnarzt-Ehepaar zum Jubiläum gratulierten. Mit Ortsvorsteher Andreas Bronner war auch der Mann zu Besuch, der damals mit verantwortlich war, dass der Dentist in Altheim seine erste eigene Praxis eröffnete. "Im Zahnärztlichen Mitteilungsblatt wurde damals von der Gemeinde Altheim nach einem niederlassungswilligen Zahnarzt gesucht", erinnerte sich Klaus Walther, der seinerzeit noch eine Assistenzzeit im nahegelegenen Schopfloch vollendete. Walther und seine Frau Monika schauten sich Altheim an und verliebten sich in den damals noch prädikatisierten Luftkurort. Mit ein Grund für ihre Entscheidung, sich im Ort niederzulassen, war aber auch die Möglichkeit, den Grundriss der zukünftigen Praxis mitzugestalten, wie Walther erwähnte. Andreas Bronner zeigt sich in seinem Grußwort froh, dass es damals gelungen sei, einen Zahnarzt in den Ort zu holen. "Hoffentlich bleiben Sie noch lange da", sagte Bronner und erhob sein Glas zusammen mit den Festgästen auf die nächsten 25 Jahre. Foto: Morlok