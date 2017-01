Horb a. N. Zahnärzte helfen mit Altgold-Erlös drei Einrichtungen

Heidi und Holger Aupperle brachten drei Schecks, jeweils im Wert von 2670 Euro, vorbei, die die Zahnärztevereinigung Freudenstadt-Horb durch ihre Altgoldsammlung, die sie auch 2016 wieder durchführten, generieren konnte. Die 42 Praxen der Interessengemeinschaft, die 1999 gegründet wurde und deren Vorsitzender Holger Aupperle ist, nahmen an dieser Aktion teil, die dann tatsächlich zu einer Win-Win-Situation führte. Die Patienten waren ihr Zahnweh und damit auch ihr Altgold los, und Bedürftige im Raum Horb dürfen sich direkt und indirekt über diesen Zuschuss freuen.

Das Geld ging in diesem Jahr zu gleichen Teilen an die Erlacher Höhe, das Drachenei sowie an die Vesperkirche. Christof Schaible bedankte sich im Namen der Erlacher Höhe, die auf dem Hohenberg mit ihrer "Kommode" einen Laden mit gut erhaltenen Gebrauchtmöbel und Raritäten betreibt und gleichzeitig Arbeitsangebote für Menschen bereithält, die im normalen Arbeitsleben keinen Job mehr finden. "Wir bieten diesen Menschen, die sonst vielleicht unter die Räder kommen, zumindest eine Tagesstruktur", erklärte Schaible.

Geld könne man immer gebrauchen, fügte er an, "denn sie können sich sicher vorstellen, dass wir an einer Kaffeetasse, die wir für 20 Cent verkaufen, nicht gerade den Supergewinn machen."