Horb a. N. Zahlreiche Ideen für den "Masterplan 2050"

Nachstehend die wichtigsten Aspekte der jeweiligen Themen-Tafel.

"Älter werden" "Es muss Spaß machen, in Horb alt zu werden", lautete der Slogan, und als Top-Punkte haben sich die Gruppenteilnehmer "Wohnen zu Hause ermöglichen", "Modere Mobilitätsformen" und "Busverbindungen" notiert.

"Aufwachsen und Lernen" Hier wünschen sich die Teilnehmer den Trialog "Neu denken – verändern – bewahren" und haben sich noch "den Informationsfluss verbessern" als eines der Hauptziele aufgeschrieben. Die Top-Punkte sind beim Thema Bildung Investitionen in die bauliche und technische Ausstattung sowie die Attraktivität der Schulstandorte. Die Grundschulen in den Stadtteilen sollen erhalten werden. Hierzu merkte Oberbürgermeister Peter Rosenberger später an, dass man dies gerne machen würde, doch bräuchte man dazu auch Schüler. "In Altheim hat sich im letzten Jahr kein einziger Schüler angemeldet."

Mobilität Hier war den Teilnehmern die Realisierung der Neckartalbrücke am wichtigsten. Bei den Top 3 fand sich die Forderung nach der Mobilitätsverbesserung, der Umgehung Bildechingen sowie einer Radwegplanung samt guter Beschilderung.

Versorgung, Infrastruktur "Gemeinsam das Wir-Gefühl stärken" stand als Hauptforderung im Slogan-Feld, und als Top-Themen sah diese Gruppe den Ausbau von Internet und Breitband, eine Verbesserung der Ärzteversorgung sowie eine wohnortsnahe Grundversorgung in den Teilorten. "Wir können Ihnen keinen Bäcker aufmachen und uns keine Ärzte herzaubern", musste der OB hierzu einräumen.

Wirtschaft und Arbeiten Hier einigten sich die Gruppen auf die Festlegung, dass bessere Infrastruktur mehr Lebensqualität bringt. Als Pilotprojekt schlugen sie Arbeiten und Wohnen in einer neuen, nicht definierten Form vor. "Alternative, gemeinwohlorientierte Wirtschaftssysteme 4.0" stand ebenfalls auf dem Wunschzettel dieser Gruppen.

Kunst und Kultur "Horb zeichnet sich durch seine Vielfalt aus", so der Slogan dieser Gruppen, die mit großer Mehrheit einen gedruckten Veranstaltungskalender wünschen und im Erklärungsblock auch darauf hinweisen, dass man die Aktivitäten mit den Anrainergemeinden abstimmen sollte.

Stadtentwicklung Entwicklung der Kernstadt und der Teilorte: Hier wurde ein gesamtstädtisches Einzelhandelskonzept gefordert, eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung sowie die Weiterentwicklung der Ortschaften auf die Top-Prioritätenliste gesetzt.

Gesundheit und Sport Hauptwunsch hier, dass das bestehende Sportangebot transparenter werden soll. Dabei soll eine "Sport-App für Horb" helfen, und wenn man das Smartphone weglegt, dann sollen öffentliche Fitness- und Bewegungsparks locken.

Freizeit und Tourismus Ein Gastronomiekonzept sollte her, die Kernstadt und die Teilorte sollten eine Gesamtvermarktung erfahren, und ein Naturerhaltungskonzept wäre wünschenswert. Energie und Klima Hier sei man auf einem guten Weg, doch erst ganz am Anfang, erklärte Eckhardt Huber. Neben stärkerer Berücksichtigung des Artenschutzes regten hier die Gruppen auch Solarkampagnen an.

"Wir-Gefühl" "Das Wir-Gefühl ist ausbaufähig", lautete das Fazit dieser Gruppen. Themenpate Thomas Staubitzer sagte dazu: "Immer, wenn was Gutes passiert, dann wurden wir Weltmeister, Papst oder etwas ähnliches. Wenn aber was Schlechtes geschah, dann waren es die Dettenseer, die Altheimer oder die Bildechinger." "Das Neidgefühl muss weniger werden, und wir müssen mehr gemeinsame Veranstaltungen machen." Ein Highlight wird hier das Landesmusikfest 2017 sein.

Bürgerbeteiligung Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung: Eine verbesserte Empfangskultur für Neubürger stand hier ganz oben auf der Liste sowie der Wunsch, die Stadt möge doch Aus- und Weiterbildungsangebote in puncto Bürgerengagement anbieten.

Demografischer Wandel Nahmobilität für Kernstadt und Ortschaften, die notwendige ärztliche Versorgung und ein Angebot an kleineren Wohneinheiten wurden hier als die drei wichtigsten Bereiche ausgemacht.

Insgesamt wertete Rosenberger all diese Impulse als kostenlose Politberatung für den Gemeinderat, der nun aus den Ideen die herausfiltern muss, auf die man in naher Zukunft den Schwerpunkt setzt. War dies in der Vergangenheit die Kinderbetreuung, so werden sich nun Prioritäten verschieben, doch immer mit dem Ziel der schwarzen Null vor Augen. Mit dieser Aussage strich der OB schon vorsichtshalber einige der "Weihnachtswünsche".

In den nächsten Monaten wird nun in allen Orten Stadteilkonferenzen stattfinden und die gesammelten Ergebnisse werden im Sommer 2017 in den "Masterplan 2050" einfließen.