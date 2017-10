Horb a. N. Zahl der Katholiken im Westkreis steigt

Die größte Kirchengemeinde im Dekanat ist die katholische Kirchengemeinde Freudenstadt mit 7806 (plus 88 zum Vorjahr) Katholiken. Die kleinste Gemeinde ist Mühlen mit 319 Katholiken (minus vier im Vergleich zum Vorjahr). Die Gemeinde St. Maria Königin der Apostel Baiersbronn wächst stetig und zählt nun 2940 Katholiken, die Gemeinde zum Heilig Kreuz in Horb kommt auf 2532 Gemeindemitglieder, Herz Jesu in Lützenhardt auf 2485 Gemeindemitglieder. Den höchsten Gottesdienstbesuch konnte am Zählsonntag St. Agatha in Salzstetten mit 18,94 Prozent vor St. Konrad in Grünmettstetten mit 18,60 Prozent verbuchen. Erfreulich hoch war der Besuch auch in Herz Jesu Mühlen mit 18,18 Prozent. Der Durchschnittsbesuch aller Kirchengemeinden lag bei 8,54 Prozent.