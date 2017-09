Horb a. N. Zack, zack, Arbeitsplatz

Horb. Matthias Auch, operativer Geschäftsführer der Arbeitsagentur Nagold: "Inzwischen sind die bürokratischen Hürden gefallen, um Flüchtlinge einzustellen. Deshalb können wir hier schnell und zackig Arbeitssuchende und Arbeitgeber zusammenbringen."

Horbs OB Peter Rosenberger: "Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass man mit Arbeit am besten in Horb ankommen kann. Wenn das mit der Sprache funktioniert. Wir haben Not am Mann, was Arbeitskräfte anbelangt. Wenn Sie sich einbringen können, ist das nicht nur gut für Sie als Geflüchtete, sondern auch gut für Horb."

Dann ging das Speed-Dating los. Die Bewerber –­ schnell hin an die Stehtische der Arbeitgeber. Was will ich, was bietest du?