Horb a. N. Wurster: "zweites Weihnachten"

Auf die Sternsinger wartete ein anstrengender Tag, denn in Bildechingen werden alle Häuser angelaufen, um den Segen zu bringen. Der Erlös der Spendensammlung geht in diesem Jahr voll an das offizielle Sternsingerprojekt.

"Für die Bildechinger Sternsinger bedeutet diese Aktion neben der christlichen Botschaft jedoch auch jede Menge Spaß", betonte Edith Straub, die mit sieben weiteren Frauen (Beate Beuter, Anna Oros, Sabine Steier, Daniela Löffler, Stefanie Fischer, Nicole Schäffner und Kerstin Raible) für die Organisation dieser Aktion verantwortlich zeichnet. "Die Kinder und Jugendlichen, die sich in den Gruppen zusammengefunden haben sind auch das Jahr über befreundet und meist trifft man sich nach der Sammelaktion noch gemeinsam um ein Fazit des Tages zu ziehen" wusste Straub aus der Erfahrung der vergangenen Jahre.

Als kleine Belohnung für ihr Engagement treffen sich die Bildechinger Sternsinger gemeinsam mit ihren Betreuerinnen zum Abschlussfest in der Zehnscheuer, die dafür am 7. Januar zum Kino umgestaltet wird.