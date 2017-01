Horb a. N. Wurde so lange abgestimmt, bis es passte?

Horb. Für viele ehemalige Mitglieder des Rittervereins ist die jetzige Auflösung, die auf einer Mitgliederversammlung am 5. Januar beschlossen wurde, ein harter Schlag. Doch war das Ende des Vereins doch nicht so harmonisch, wie es der Öffentlichkeit so kommuniziert wurde. Vorwurf zweier Insider: Offenbar wurde heftig geschoben, damit es soweit kam.W ie der Schwarzwälder Bote erfuhr, ließen die Vorstände anscheinend so lange abstimmen, bis das gewünschte Abstimmungsergebnis klar war.