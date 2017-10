Horb a. N. Wunschliste an die Verkehrsschau wird nicht erfüllt

Die Reduzierung des Schwerlastverkehrs ist den Bürgern ebenfalls ein lang gehegter Wunsch. Außerdem, so argumentiert die Ortschaftsverwaltung, führe die L 398 durch eine Wasserschutzzone 1 im Bereich der Haugensteiner Mühle. Deshalb wurde auch wegen der fehlenden Fahrbahnbreite in vielen Bereichen der L 398 vorgeschlagen, zumindest eine Einbahnregelung für die Lkw zu erreichen, damit der gefährliche Begegnungsverkehr eingestellt wird. Die Verkehrsschau (VS) kennt diese Probleme vor Ort und führte hierzu aus, dass eine mögliche Einbahnregelung frühestens nach dem Ausbau der K 4779 zwischen Rexingen und der L 370 realisiert werden kann. Die VS empfahl daher, sowohl das Wasserwirtschaftsamt zu informieren als auch die Ortschaftsverwaltungen in Rexingen und Ihlingen. Interessant war auch die Tatsache, dass eine Untersuchung des Polizeipräsidiums Tuttlingen ergab, dass zwischen Januar 2014 und Mai 2017 in der Ortsdurchfahrt Rexingen mehr Verkehrsunfälle registriert wurden als im Dießener Tal. Zuletzt empfahl die VS daher auch, auf die Dringlichkeit des Ausbaus der L 398 im Dießener Tal hinzuweisen.