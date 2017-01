Horb a. N. Wunsch nach mehr Gemeinschaft

Im Mai feierten sechs Kinder ihre Erstkommunion, freute sich Gekle. "Davon konnten vier in die Ministrantenschar aufgenommen werden, das heißt mit Moritz Asprion, Dominik Krasnici, Helen Link und Fiona Ubeda Rodriguez zählen wir stolze 23 Ministranten. Außerdem konnte Jasmin Asprion zur Oberministrantin ernannt werden." Im Juli feierten die Firmlinge der Seelsorgeeinheit in der Stiftskirche in Horb die Firmung. Aus Rexingen waren dies Nina Fischer, Mona Jung, Patrik Krasnici, Lorena Marku und Vanessa Raible. "Hinter all diesen Zahlen stehen immer Aufgaben und Personen, die sich und ihre Talente einbringen", schloss die Vorsitzende und lobte den Einsatz der Freiwilligen.

Am Ende lud Gekle die Besucher zu einem Schwätzchen und zum Buffet ein. Zudem regte sie an, dass die Gläubigen sich zu den Gottesdienstzeiten in Rexingen äußern sollten. Dafür lag eine Umfrage aus. "Es wird innerhalb der Seelsorgeeinheit festgestellt, dass in die Wortgottesfeier um 9 Uhr immer weniger Besucher kommen. Daher machen wir uns im Gemeinsamen Ausschuss derzeit Gedanken über alternative Gottesdienste zu anderen Zeiten. Es stellt sich also auch in Rexingen die Frage: Soll die Wortgottesfeier um 9 Uhr am Sonntagvormittag beibehalten werden? Haben Sie dazu Ideen oder Vorschläge? In Nordstetten gibt es zum Beispiel regelmäßig den Gottesdienst für Ausgeschlafene, oder gehen Sie statt um 9 Uhr am Sonntag, lieber am Samstag in den Vorabendgottesdienst?", fragte Gekle nach.

Nach ihrer Rede folgte ein Beitrag des Kirchenchors.