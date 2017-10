Horb a. N. Wunsch nach Bürgerverein

H orb-Dettlingen. Jede Ortschaftsverwaltung habe mittlerweile eine Zusammenfassung der Bürgerbeteiligung im Rahmen des Masterplans 2050 erhalten, erklärte Ortsvorsteher Theo Walz. Die Ortschaftsverwaltungen wurden beauftragt, die Themen einzeln gegenüberzustellen und deren Häufigkeit und Wertigkeit festzustellen.

Der Ortschaftsrat Dettlingen legte nach gemeinsamer Beratung die wichtigsten Themen fest, die in der Klausurtagung des Gemeinderats am 25. November mit einfließen sollen. Als "ein Thema, das in Dettlingen weit vorne liegt", kommentierte Walz den Wunsch der Bürger nach Bauplätzen. "Wir brauchen eine weitere Erschließung für unsere Ortschaft", stellte Walz hierbei fest. Ebenso kam von Seiten der Einwohner der Wunsch zur Gründung eines Bürgervereins auf. Walz verriet, dass die Vereinsgemeinschaft sich nach der Ausrichtung der örtlichen Fasnet im Jahr 2018 zurückziehen werde.

Die Vereinsgemeinschaft werde sich zwar nicht auflösen, werde jedoch keine Veranstaltungen mehr aktiv übernehmen, erklärte Walz. Deshalb sei das Thema Bürgerverein durchaus sinnvoll für die Ortschaft. Beim Radwegekonzept waren sich die Räte einig, dass dieses nur gesamtstädtisch vorangetrieben werden kann. Ebenso die Verkehrsentlastung des Dießener Tals. Walz teilt hierbei die Meinung von Ortsvorsteher Fridolin Weckerle, der sich im Ortschaftsrat Dießen für ein gesamtstädtisches Konzept aussprach, welches den Verkehr gleichmäßig auf die Teilorte verteilen soll.