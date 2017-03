Horb a. N. Wundervolle Flucht aus dem Alltag

Die erste Hälfte des Programms besteht aus klassisch gregorianischen Chorälen, orthodoxen Kirchengesängen und Liedern der Renaissance und des Barock, die in lateinischer Sprache vorgetragen werden. Neben dem "Ave Maria" und dem "Ave Maris Stella" wird dem Publikum das andachtsvolle Kyrie "Missa Orbis Factor" geboten. Es folgen unter anderem orthodoxe Lieder von Ioan Kukusel und ein kunstvoller Kanon "Cantate Domino" von Heinrich Schütz.

In der zweiten Hälfte demonstrieren die acht Künstler, wie englischsprachige Popsongs in einer gregorianischen Adaption klingen. Es sei ein emotionales Erlebnis, Rod Stewards "I’m Sailing" in einer sakralen Modulation zu hören. Auch "Imagine", ein bekannter Song von John Lennon, ernte neben "Ameno" von ERA Beifallsstürme. Neben Leonhard Cohens "Hallelujah" werden unter anderem "Sound of Silence" von Simon & Garfunkel sowie Bob Dylans "Knocking On Heaven’s Door" interpretiert. "The Gregorian Voices" treten ohne jegliche instrumentale Begleitung auf.

Das Können der Gruppe umfasse einstimmige liturgische Gesänge bis hin zur polyphonen Fünfstimmigkeit mit schallenden Bässen und aufsteigenden Falsettstimmen. In schlichte Mönchskutten gekleidet erschaffen "The Gregorian Voices" durch die Präsentation ihrer substanzreichen Stimmen eine mystische Atmosphäre, die gerade in Kirchen Raum greifend und berührend ist, heißt es in der Ankündigung.

Dieser stimmgewaltigen Formation von acht Sängern sei die klassische Gesangsausbildung anzuhören. Ihre glockenklaren Stimmen, der Zwiegesang von Bass, Bariton und Tenor breite sich über dem Publikum aus. Der achtköpfige Männerchor aus dem bulgarischen Sofia fasziniere mit gregorianischen Chorälen, orthodoxen Gesängen und Madrigalen unter der künstlerischen Leitung von Georgi Pandurov.

Unter Gregorianik oder gregorianischem Choral versteht man den einstimmigen, unbegleiteten, liturgischen Gesang der katholischen Kirche in lateinischer Sprache. Bis heute werden verschiedene Theorien zur Entstehung der Melodien diskutiert. Gesichert erscheint, dass die Form der gesungenen Liturgie im Wesentlichen aus Rom stammt, wo sie zwischen dem vierten und dem frühen achten Jahrhundert nach und nach entstand.

Heute, 1200 Jahre nach seiner Blütezeit, entdecke ein breites Publikum die heilsame Wirkung des Gregorianischen Chorals sowie die Freude an überraschenden Interpretationen von Popsongs. So erleben die mittelalterlichen Sakralgesänge ein fulminantes Comeback. Dem Publikum öffne sich eine Tür zu einer musikalischen Zeitreise durch zwölf Jahrhunderte.

TICKETS : In den Geschäftsstellen der Schwarzwälder Bote Medienvermarktung in Albstadt-Ebingen, Balingen, Calw, Freudenstadt, Hechingen, Horb, Nagold, Oberndorf, Rottweil, Schramberg, St. Georgen und VS-Villingen. Die Ticket-Hotline ist unter 07423/78790 zu erreichen, Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr. Online gibt es Tickets unter www.schwabo.de/tickets Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 19,90 Euro und an der Abendkasse 22 Euro. Einlass ist ab 16 Uhr.