Horb a. N. Württemberg setzte zuerst auf den Bau von Kanälen

Horb im Streckennetz so bedeutend wie Palermo oder Hamburg

Die Stockton & Darlington Railway Company war die erste öffentliche Eisenbahn, die in Nordostengland für den Güter- und Personenverkehr Dampflokomotiven einsetzte. Die Linie hat für die Geschichte der Eisenbahn besondere Bedeutung, weil ihre Gleisspurweite von 1435 mm in der Folge weltweit bei den meisten Bahnen als Normalspur Verbreitung fand. Eine erste Strecke von neun Meilen wurde am 27. September 1825 mit der Fahrt der von George Stephenson gebauten Lokomotive "Nr. 1" eröffnet. Zehn Jahre später wurde mit der Strecke Nürnberg-Fürth die erste Bahnlinie auf deutschem Boden in Betrieb genommen und 1838 beschloss das Großherzogtum Baden den Bau der Rheintalstrecke von Mannheim bis Basel. Diese Eisenbahnlinie trug mit zum Scheitern der Deutschen Revolution bei, denn ohne die Eisenbahn hätten die preußischen Truppen im Revolutionsjahr 1849 wohl nicht so wirkungsvoll gegen die Aufständischen in Baden eingesetzt werden können.

Während in ganz Europa das Eisenbahnfieber grassierte, setzte man im noch jungen Königreich Württemberg angesichts des Albtraufs und der Schwarzwaldberge in puncto Verkehrsentwicklung vorrangig auf Pläne für den Bau von Kanälen. Erst der Bau von Eisenbahnstrecken in den Nachbarländern mit der Aussicht auf Gewinne im Transitverkehr, die Fortschritte in der Eisenbahntechnik und die Befürchtung, durch diese Entwicklung abgehängt zu werden, gaben letztlich auch Württemberg den letzten Anstoß zum Bau von Eisenbahnstrecken.