Horb a. N. Würths Grill rockt und lockt die Gäste

Und der Grillgeruch vom Würth-Wagen – er lockte natürlich nicht nur die AHG-Jungs im Blaumann, sondern auch bekannte Horber Handwerker. Beispielsweise Martin Killing. Er profitiert gleich doppelt vom neuen Würth: "Ich habe nicht nur die Malerarbeiten gemacht. Für mich ist die neue Niederlassung auch praktisch. Ich muss das, was ich brauche, nicht mehr bestellen, sondern kann es gleich abholen. Das spart natürlich Zeit."

Auch Nachbar Michael Bauer vom Landgasthof Steiglehof ist da. Er muss etwas in einem seiner Zimmer reparieren. Niederlassungsleiter Braun persönlich zeigt ihm, was er braucht. Bauer trägt gleich seine Daten für den Einkaufsausweis ein – denn bei Würth dürfen nur Gewerbetreibende einkaufen. Bauer: "Toll. Mir ist schon geholfen worden."

Dann kommt noch Sanitär-Meister Michael Walz aus Talheim daher. Er sagt: "Ich habe zwar nachher einen privaten Termin, aber den Grillwagen will ich nicht verpassen!"

Sieht also so aus, als ob so einige auf Würth gewartet haben. Braun und Albano sprechen gerade über einen Produktionsleiter, der schon Kontakt gesucht hat. Braun: "Klar. Die ganze Gegend hier ist für uns interessant. Denn mit unseren Produkten sind wir natürlich auch für Industrie-Kunden interessant."

Doch was macht Würth eigentlich mitten im "Fischer-Land?" Wie dann hinter der Hand erzählt wird, sollen sich Reinhold Würth und Arthur Fischer gut verstanden haben. Es gäbe drei große Anbieter von Befestigungstechnik: Fischer, Würth und Hilti.

Allerdings: Die neue Niederlassung in Horb ist für die Würths kein bewusster Angriff gegen Fischer.

Niederlassungsleiter Braun: "Horb ist der logische Lückenschluss in unserem Expansionskonzept, in dem wir alle 20 Minuten eine Niederlassung haben wollen." Denn: Herrenberg, Nagold, Freudenstadt, Balingen gibt es schon.