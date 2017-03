Horb a. N. Wortkanonen werden aufgefahren

Horb-Nordstetten. Beim inzwischen fast schon traditionellen Treffen im Nordstetter Schützenhaus begrüßte Timm Kern: "In einer Welt, die sich immer schneller dreht, die aus den Fugen gerät, da ist der politische Aschermittwoch des Kreisverbands Freudenstadt eine verlässliche Konstante." Und das stimmte! Auf Backsteinkäs, Hering und Kartoffeln kann man sich, ebenso wie auf die Schützen als Bewirtungsteam, verlassen. Ein Umstand, der jedoch nicht immer auf die Qualität der Wortbeiträge eins zu eins adaptierbar war.

D enn in diesem Jahr wurde nicht mit scharfer Wort-Munition geschossen, sondern eher Platzpatronen verwendet. Nicht alle Protagonisten des Abends verfügen eben über die geschliffene Rhetorik eines Michael Theurers, der aus dem Stand und ohne Manuskript eloquente Reden halten kann. Als Spitzenkandidat der baden-württembergischen Liberalen für die anstehende Bundestagswahl war sein Platz in diesem Jahr jedoch in einer der großen Hallen und nicht bei der Basis in Horb.

Seinen Part nahm in diesem Jahr der Baiersbronner Zahnarzt Lutz Hermann ein, der für die Kreis-FDP um einen Sitz in Berlin kandidieren möchte. Den Zahn, dass er mit innovativen Gedanken etwas frischen Wind auf die seit nahezu fünf Jahren leergebliebenen FDP-Plätze im Bundestag bringen wird, den zog er den Parteifreunden gleich bei dieser Antrittsrede. Er streifte bei seinem Rundumschlag so ziemlich alle Themen, ohne auch nur im Ansatz konkret zu werden. Bei seinem gedanklichen Rundgang über den Globus traf er nur auf furchterregende Diktaturen, sah eine immense Gefahr auf Europa durch die 20 Millionen Menschen zukommen, die die Grenzen zur EU belagern, spürte einen Rechtsruck durch alle Staaten – auch durch Bayern – und knallte sinngemäß solch knackige Thesen raus wie: "Wenn wir Themen wie Arbeitslosigkeit aufgreifen, dann betrifft das vielleicht Einzelschicksale – doch kann das nicht die Hauptbeschäftigung des Bundestags sein. Es gibt Wichtigeres."