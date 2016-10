Horb a. N. Worte Kolpings hallen lange nach

Diakon Klaus Konrad erinnerte sich an den Besuch im Erfurter Dom beim 800-jährigen Elisabeth-Jubiläum, als der inzwischen emeritierte Bischof Joachim Wanke sagte (und genau darauf ist Papst Franziskus jetzt nicht zuletzt aufgrund der Flüchtlingssituation eingegangen): "Lasst uns auch auf die zugehen, die nicht zu uns gehören, denn sie gehören Gott. Und das muss uns genügen."

Neben Konrad gestalteten die Wort-Gottes-Feier in der Auferstehung-Christi-Kirche, wo es ein "Kolpingfenster" und im Altar auch Kolping-Reliquien gibt, die Präsides Diakon Martin Hauber aus Tübingen und der Rottenburger Offizial und Domkapitular Thomas Weißhaar, der auch den Segen erteilte.

Zuerst kamen die Kolping-Mitglieder aber zusammen, um die neu renovierte Horber Stiftskirche zu besuchen, deren reichhaltige Geschichte und Kunst Konrad in einer Führung erklärte. Danach ging es ins Gemeindezentrum Adolph Kolping auf den Hohenberg, wo Vorsitzender Berthold Schäfer mit seinem Kolpingteam mit Kaffee und Kuchen aufwartete und die Kolpinggeschwister begrüßte.

Auch Manfred Schäfer als Bezirksvorsitzender und der Horber Ehrenvorsitzende Engelbert Kronenbitter waren mit von der Partie. Die Kolpingfreunde aus dem Bezirk fühlten sich in Horb wohl. Für sie wird der Sonntagnachmittag-Treff in guter Erinnerung bleiben, nicht zuletzt auch in der Hoffnung, dass Adolph Kolping bald heiliggesprochen wird, so wie sie es im Schlussgebet auch gesprochen hatten. Dies sei auch im Sinne des früheren Papstes und Heiligen Johannes Paul II., der 1991 in Köln am Grab Adolph Kolpings in der Minoritenkirche gesagt hatte: "Solche Vorbilder wie Adolph Kolping braucht die Kirche von heute."