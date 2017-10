Horb a. N. Wohnungsmangel trifft Studenten

Nun tritt die Hochschule an die Horber heran. Sollten in Horb und Umgebung Wohnungen oder Zimmer zu vermieten sein, dann würde sich die Hochschule über eine Kontaktaufnahme freuen: DHBW Stuttgart Campus Horb, Florianstraße 15, 72160 Horb am Neckar, Telefon 07451/521-0 oder per E-Mail an b.raible@hb.dhbw-stuttgart.de