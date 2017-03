Horb a. N. Wohnraum: Knappheit trotz Überangebot

Der Architekt Tobias Bochmann von Institut Wohnen und Entwerfen der Universität Stuttgart wird an diesem Abend aktuelle Tendenzen des Wohnens im Allgemeinen vorstellen und einen kritischen Blick auf die spezifische Situation im ländlichen Raum und mögliche Lösungsansätze werfen.

Neben seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität leitet er mit Hadi Tandawardaja das Architekturbüro Somaa in Stuttgart.

Zum Inhalt des Vortrags: Die Wohnungsfrage ist in den vergangenen Jahren in der öffentlichen Diskussion angekommen – zumindest in den Ballungsräumen. Selbst in Berlin steigen die Mieten, in Stuttgart oder München ist Wohnraum nahezu unbezahlbar, heißt es in der Ankündigung