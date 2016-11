Horb a. N. Wohnraum für Flüchtlinge fehlt

"Unter den Flüchtlingen in Horb haben wir ganz viele einzelne, junge Männer, die in den Dörfern einfach vereinsamen würden", verdeutlicht Elisabeth Schneiderhahn vom Freundeskreis Asyl. Die Horber Stadträtin zeigt dabei auf, dass es in manchen Stadtteilen wie etwa Dießen überhaupt keinen mobilen Internet-Empfang gibt – auch nicht für die einheimische Bevölkerung. Hinzu kommen die schlechten­ Busverbindungen in den Stadtteilen. Doch schon allein um an den Integrationskursen teilnehmen zu können, sind die Flüchtlinge auf ihre Anwesenheit in der Kernstadt angewiesen.

Um das Problem zu entschärfen, setzt der Freundeskreis Asyl auf Kristin Schober, die neue Integrationsbeauftragte der Stadt Horb. Bei ihr sollen die Fäden zusammenlaufen. Wunsch ist etwa ein Pool für frei werdende Wohnungen in der Kernstadt, in denen Flüchtlinge leben können.

Zudem hofft der Freundeskreis Asyl auf einen ähnlich guten Draht zur neuen Integrationsbeauftragten wie zu Gisela Höpfer von der Stadtverwaltung, die sich bisher von kommunaler Seite um das Thema gekümmert hatte. "Was sie aufgebaut hat, ist phänomenal. Da wurde in einem Jahr ein Netzwerk aus dem Boden gestampft,­ um das man uns in anderen Landkreisen beneidet", unterstreicht Elisabeth Schneiderhahn, die auch das Verhältnis zum Jobcenter und zur Ausländerbehörde als ausgezeichnet bezeichnet: "Da haben wir unglaubliches Glück. Es hat sich ein gegenseitiges Verständnis entwickelt."