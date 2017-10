Horb a. N. Wohnlicht bald in der Neckarstraße

Denn: Michaela und ihr Mann Matthias sind eigentlich Lichtspezialisten für die Profis. Michaela: "Wir montieren und gestalten Leuchten-Abteilungen in Verkaufsräumen im Auftrag der Hersteller bundesweit."

Ursprünglich sollte in der Marktstraße nur das Büro sein

Vor 13 Jahren, so Manenti, habe man deshalb ein Büro gesucht. Und als sie die Räumlichkeiten in der Marktstraße entdeckt hatte, sollte hier ursprünglich nur das Büro sein. Michaela Manenti: "Das mit dem Laden hat sich so nebenbei entwickelt. In den letzten zehn Jahren kam dann bei den Kunden der Trend auf, dass sie nicht nur bei uns Lampen und Leuchten kaufen, sondern von mir ein Beleuchtungskonzept vor Ort entwickelt haben wollten. So haben wir ganze Häuser ausgestattet, das Licht gestaltet­ und auch alles montiert."

Die Lampen und Leuchten in ihrem Laden –­ die ohnehin schon immer auch als Inspirationsobjekte dienten –­ waren für Michaela Manenti sozusagen mehr und mehr der Türöffner für ihren Beleuchtungs-Service. Und im Büro hinten wurde und wird weiterhin das Deutschland-Geschäft der professionellen Beleuchtungskonzeption im Handels- und Objektbereich koordiniert.

Nachdem die Manentis das Nachbarhaus in der Neckarstraße kaufen konnten, wurde das zugekaufte Haus zum Wohnen optimiert. Manenti: "Die Frage war jetzt: Was machen wir mit den Räumlichkeiten? So haben wir lange hin und her überlegt –­ und dann entschieden, dass wir hier in die Neckarstraße 58, in unserem bisherigen Wohnhaus, unser neues Planungsbüro für Objekteinrichtungen verlegen."

Ein neues Ladenlokal ist für Manenti nicht ganz abgeschrieben

Das heißt: Die Zentrale des deutschlandweiten Beleuchtungsservice der Manentis zieht um. Und weil die neuen Räumlichkeiten kleiner sind, ist kein Platz für einen Laden. Manenti: "Allenfalls für einen kleine Showroom. An meinem eigentlichen Dienstleistungsangebot ändert sich überhaupt nichts. Ich hoffe, dass wir bei den Kunden in den Köpfen bleiben, denn es macht mir Spaß, mit meinen Kunden umzugehen und sie zu beraten."

Und Manenti hofft, dass sich ihr Geschäft dann ab Februar in der Neckarstraße 58 so gut weiterentwickelt wie bisher: "Ich werde auf jeden Fall mit geeigneten Aktionen auf mein Kerngeschäft aufmerksam machen. Und wer etwas bei uns gekauft hat, kann sich darauf verlassen, dass wir auch an der neuen Adresse mit all unseren Serviceleistungen für ihn da sind."

Und deshalb ist allen Kunden, die Manenti schon von den Hintergründen erzählt hat, Gott sei Dank ein Licht auf und nicht aus gegangen: "Die zeigen sich erleichtert und beruhigt, dass wir nicht weg sind!"

Manenti will also weiter am Ball bleiben. Sie lächelt: "Vielleicht ergibt sich das ja wieder mit einem Ladenlokal!"