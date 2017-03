Horb a. N. Wohnen für Senioren und gute Nahversorgung gewünscht

Die "Spielregeln" für diese Stadtteilkonferenzen, die ein Teil zum Masterplan Horb 2050 beitragen sollen, sind bekannt. Wir berichteten bereits darüber im Rahmen der Berichterstattung zur Auftaktveranstaltung in Grünmettstetten.

Demografische Entwicklung Den Thementisch "Älter werden in Altheim" betreuten und moderierten Christine Göttler und Robert Hermann, Fachbereichsleiter Bürgerdienste.

Aus der Priorisierungsliste konnte man ableiten, dass die Altheimer anscheinend Angst haben, dass sie von einem Auto überfahren werden. Wünsche wie "Mehrgenerationenhaus" oder "Betreutes Wohnen mit Garten" landete im Mittelfeld, während die Forderung nach einer Ortsumgehungsstraße sowie mehr Querungshilfen an der Ortsdurchfahrt auf der Wunschliste ganz oben standen. Weiter würde es sehr das Älterwerden in Altheim erleichtern, wenn man die gute ärztliche und medizinische Versorgung aufrecht erhalten und sogar noch ausbauen könnte, stellten die Teilnehmer dieser Gruppe fest.

Infrastruktur, Versorgung Lena Letzgus und Christina Schenk waren die Patinnen für die Gruppe, die sich mit der "Versorgung und Infrastruktur" auseinandersetzte.

"Nahversorgung (Metzger, Bäcker) sollte erhalten und wenn möglich ausgebaut werden", war hier der dringendste Wunsch der Bürger, dichtgefolgt von der Forderung nach Verkehrsentlastung. Eine sichere medizinische Versorgung – hier war das Stichwort Mittelzentrum Steinachtal angeführt – stand ebenso wie das Verlangen nach mehr Ortsbudget an dritter Stelle dieser Prioritätenliste. Die Idee, in Altheim einen Stadtteilmanager einzustellen, fand zwar heiteren Zuspruch, bekam aber null Prioritätspunkte.

Ortsvorsteher Bronner quittierte dies mit einem zufriedenen Lächeln. Energie und Klima "Energie und Klima" wurde von Doris Albrecht und Eckhardt Huber (Betriebsleiter Stadtwerke) betreut. Hier ging die Tendenz dahin, dass die Bürger fordern, dass man ein Sanierungsgebiet im Ortskern ausweisen sollte, bei dem auch energetische Maßnahmen stärker gefördert würden. Die Befürworter versprechen sich, wenn man zudem auch noch den Verkehr rausbringen könnte, dadurch mehr Attraktivität in diesem Bereich. Ein weiterer Ansatz in diesem Segment sei der Erhalt von Streuobstwiesen in Verbindung mit einem Fördergeldmanagement hierfür. Als Nummer drei ihrer Prioritätenliste hat die Gruppe allgemeine und konkrete Beratungsangebote für Bauherren gesetzt. Gesamtstadt Als ganz heikles Thema entpuppte sich in Altheim der Themenblock "Wir sind Gesamt-Horb." Moderatorin Nicole Schäfer, die zusammen mit Markus Guse ein Team bildete, verriet sicher kein Geheimnis, als sie feststellte: "Viele Altheimer sind stolz, Altheimer zu sein, aber nicht alle Altheimer nennen sich auch Horber." Neben dem allgemeinen Tenor, dass die Kernstädter das Geld verpulvern und die armen Ortsteilbewohner mit zusammengestrippten Budgets auskommen müssen, forderten die Altheimer in ihrem Ranking, dass die Verwaltung – gemeint war die Stadtverwaltung – mehr in den Ortsteilen aktiv wird. Auf Platz zwei ihrer Liste setzten sie gleich drei Forderungen. Zum einen sollte das Positive mehr hervorgehoben werden, eine höhere Kompromissbereitschaft aller wurde gefordert sowie ein transparenter Geldfluss von Horb in die Stadtteile.