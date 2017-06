Horb a. N. Wohin nur mit den Hundekot-Beuteln?

Ortsvorsteher müssen sich noch abstimmen

"Da das Konzept erst noch im Ortsvorstehersprengel besprochen werden muss, steht derzeit weder fest, welche Ortschaften das Angebot annehmen möchten, welche Anzahl an Tütenspender und Abfallbehälter angeschafft und auch noch nicht, wann diese aufgestellt werden sollen", teile der Sprecher der Stadtverwaltung, Christian Volk, mit. Somit könne auch noch keine verlässliche Aussage zu den Kosten der Aktion getroffen werden.

Die Nordstetter Ortsvorsteherin Edith Barth würde beim gesamtstädtischen Konzept mitmachen, obwohl die Sache in Nordstetten auch bisher gut klappe: Die Hundebesitzer können sich die roten Abfalltüten für Hundekot im Rathaus abholen und den darin aufgesammelten Hundekot im heimischen Hausmüll entsorgen. "Eigentlich ist das auch Aufgabe des Hundehalters", sagt Barth – das sei ihre Meinung.

Viele Hundehalter argumentierten, dass die Stadt eine Entsorgungsmöglichkeit durch Einnahmen aus der Hundesteuer bezahlen solle. Wie auch immer: Das eigentliche Problem der angedachten Entsorgungsboxen für Hundekot-Beutel: Man muss sie im Sommer fast täglich leeren – eine Aufgabe, die voraussichtlich von den Ortschaften gelöst werden muss.

Der Ortsvorsteher aus Talheim, Thomas Staubitzer, berichtet von Hundekotbeuteln, die in Hecken und Wiesen landen, weil die Besitzer sie offenbar nicht mit nach Hause schleppen wollen.

Einheitliche Lösung wird befürwortet

Denn in Talheim läuft es bisher wie in Nordstetten: Das Rathaus gibt die Beutel aus, der Besitzer muss sie privat entsorgen. "Ich fände es gut, wenn eine einheitliche Lösung geschaffen wird", sagt Staubitzer. Auch sein Bedenken bei Entsorgungsboxen für den Hundekot: "Es muss über die Leerung gesprochen werden." Einen örtlichen Bauhofmitarbeiter, der die Aufgabe übernehmen könnte, habe Talheim nicht. Stattdessen könnte er sich eine Leerung durch Ehrenamtliche vorstellen. "Ich würde auf die Leute hoffen, die das fordern", sagt Staubitzer. Die gebe es auch in Talheim.

Bildechingen ist in der Entsorgung der Hundekotbeutel Vorreiter. Die Ortsverwaltung hat derzeit fünf Entsorgungsboxen aufgestellt, eine sechste ist bereits beschlossen. Sie soll am Wendehammer Richtung Gewerbegebiet auf dem Hohenberg aufgestellt werden.

Die Anschaffungskosten von 500 Euro je Box seien aus dem Ortsbudget beglichen worden, sagt Ortsvorsteher Ulrich Beuter.

Was die Arbeitszeit des Bauhofmitarbeiters kostet, der in Bildechingen die Leerung übernimmt, sei schwer zu sagen, so Beuter. Die Boxen stünden seit Jahren rund um Bildechingen. "Seither ist es viel sauberer auf den Feldwegen."