Horb a. N. Wohin mit dem ganzen Abfall?

Horb-Altheim. Die Kinder des Kindergartens Rasselbande aus Talheim beschäftigen sich seit dem neuen Kindergartenjahr mit Rudi Regenwurm. Der Regenwurm zeigt den Kindern in spielerischer Weise den Umgang mit Müll. Im Rahmen dieses Projekts besuchten die Schmetterlings- und Raupenkinder den Recyclinghof in Altheim. Gisela Mayer von der Abfallberatung in Freudenstadt begrüßte die Kinder.