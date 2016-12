Horb a. N. Wo Sparen auch bei Niedrigzins belohnt wird

Horb. Allein 7400 Euro waren es am Montagnachmittag, als die beiden Vorstände Harald Queisser und Burkhard Hellstern den Rest des diesjährigen Spendenvolumens verteilen durften.

Das Geld, mit dem die Raiffeisenbank die Projekte in der Region unterstützt, stammt aus der "VR-Gewinn-Sparen-Aktion" bei der man mit etwas Glück auch in Zeiten von Niedrig- bis gar keinen Zinsen sein Geld noch ganz gut vermehren kann. 10 Euro kostet so ein Los. 7,50 Euro wandern in einen Sparfonds und die restlichen 2,50 Euro kommen in die Gewinnausschüttung. "Die Sach- und Geldpreise aus dieser Aktion werden über den Stuttgarter Gewinnsparverein ausgeschüttet", erklärte Vorstand Queisser das Prinzip dieses Sparmodells. Er betonte, dass man auch dann, wenn man persönlich nichts gewonnen hat, zumindest mit seinem Einsatz etwas Gutes für die Region tut, denn 25 Prozent aus dem Losbetrag gehen in den Gewinnspartopf für die Spenden.

"Wir begleiten derzeit zwei Projekte in der Stadt langfristig über einen Zeitraum von drei Jahre", so der Vorstand weiter. "Dabei handelt es sich sowohl um die Gemeinschaftsschule als auch um die Stadtbücherei." "Hinter diesen Projekten stehen wir mit unserer ganzen Mannschaft. Hier geht es nicht nur darum, einen Scheck auszustellen, nicht nur darum mit Geld etwas anzuschieben oder zu unterstützen, sondern mit Herzblut und unserem persönlichen Engagement etwas nach vorne zu bringen. Hier sind unsere Mitarbeiter und unsere Azubis immer gerne dabei."