Horb. 50 Senioren aus Horb sind anlässlich der Seniorentage am Donnerstag nach Stuttgart in den Landtag gefahren, wo sie vom Landtagsmitglied Timm Kern und seiner Mitarbeiterin Carolin Schmollinger empfangen wurden. Nach einer kurzen Führung durch das renovierte Gebäude lud Kern die Senioren in den hellen Plenarsaal zu einem intensiven Bürgergespräch ein. Kern wurde unter anderem nach der Arbeitswoche eines Abgeordneten gefragt und danach, wo der Ministerpräsident im Plenarsaal sitzt. Nach dem Mittagessen im Brauhaus Schönbuch wartete eine Führung durch die Staatsoper. Viel Interessantes und Wissenswertes erfuhren die Horber von den zwei Führern und mancher plante auf der Rückfahrt nach Horb schon einen Besuch in der Oper.