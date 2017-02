Horb a. N. Wo die Eulen tanzen und die Rentner jodeln

Auch der König der Dießener Bütt, Roland Herrmann, griff am vergangenen Sonntag wieder in das närrische Geschehen ein. Herrmanns Besuch beim Zahnarzt war wohl wieder mitten aus dem Leben gegriffen: Kaum ein anderer Büttennarr greift auf ähnlich humorvolle Episoden in der Bütt zurück. Geradezu perfekt, wie er seine Erinnerungen in närrische Reime verpackt und dem Publikum dabei Vergnügen pur bereitet.

Noch einmal gab es Politik (Max Götz, Franz-Josef Steimle, Mario Rapp) aus der Welt inklusive des geplanten Mauerbaus rund um Dießen: "Um Dießen werden wir ’ne Mauer bauen und Dettingen und Dettlingen dafür bezahlen lassen." Trump lässt grüßen. Sketch und Gesang präsentierten die Obergassendohlen (Werner Baiker, Irmtraut Baiker, Michaela Singer und Ulrike Rapp) sowie Alfred Odermatt mit Frank Rapp als Partner.

Aufschlussreich wie närrisch "versaut" war die zweideutige Gesangseinlage von Christoph Lipp und Johannes Steimle, die unter dem närrischen Volk Begeisterung auslöste. Dass Dießen auch einen neuen Steuer-Kassierer sucht, war neu. In diesem unterhaltsamen Sketch feilten Heike Götz, Melanie Geng, Frank Rapp, Johannes Steimle, Mattias Rapp, Paul Götz, Simone Ulmer und Katja Baiker an dem neuen Profil des Wunsch-Kandidaten. Die "Ohne Hosen" Truppe mit Max Götz, Mario Rapp, Franz-Josef Steimle und Manuel Schröter ließen die "Toten Hosen" vergessen und schrieben kurzerhand den Song "An Tagen wie dies(s)en" um in "An der Fasnet in Dießen". Mit dem toll aufgelegten Alleinunterhalter Marcel Kipp an den Keyboards entstand nach Votum vieler Narren so eine neue Dießener Hymne. Wetten, dass dieses tolle Fasnetslied Lied noch öfter zu hören sein wird?

Der Bürgerball endete traditionell mit dem finalen Einlauf aller Akteure. Wieder einmal hat die Dießener Fasnet zweifelsfrei bewiesen, dass sie etwas ganz Besonderes ist.