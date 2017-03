Horb a. N. Wirtschaftsstandort Mexiko rückt bei Gläser in den Fokus

Die Automotive Meetings in Querétaro seien eine der wichtigsten Geschäftsplattformen der mexikanischen Automobilindustrie, die zugleich die Schlüsselbranche in der gleichnamigen Region ist. Mehr als 300 Unternehmen sind rund um Querétaro auf diesem Geschäftsfeld unterwegs. Entsprechend hoch ist das Interesse an Kontakten zu deutschen Betrieben.

Die Gläser GmbH war am Gemeinschaftsstand von Baden-Württemberg International vertreten. Claudia Gläser lernte unter anderem die Repräsentanten der wichtigsten Verbände der mexikanischen Automobilindustrie und internationale Entscheidungsträger kennen. In diesem Jahr zählte die Fachveranstaltung 1500 Teilnehmer aus 600 Unternehmen. "Für uns bedeutet das ein enormes Entwicklungspotenzial, das ausbaufähig ist", berichtet Michael Skrzypczak vom Gläser-Messeteam. Schon am Morgen nach der Landung in Mexiko-City hatte Gläser im German Center Mexiko Gespräche mit Oliver Knoerich, dem Wirtschaftsattachée der Deutschen Botschaft, Florian Steinmeyer, Korrespondent von German Trade & Invest, der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Außenwirtschaft und Standortmarketing, sowie mit Johannes Hauser von der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer geführt. In Santiago de Querétaro wurde das Werk von Festo besichtigt, wo Techniker und Ingenieure ausgebildet werden. Auf dem Weg ins 340 Kilometer entfernte Aguascalientes besuchte die Wirtschaftsdelegation das jüngste Tochterunternehmen der Pforzheimer Witzenmann-Gruppe, das vor acht Monaten eingeweiht worden ist und 100 Arbeitsplätze zählt. Anderntags standen Workshops, Vorträge sowie individuelle Gespräche mit mexikanischen Unternehmern sowie Besuche in den Produktionsstätten von Daimler und Nissan auf dem Programm.

Das Familienunternehmen Gläser ist bereits international aufgestellt. Zur Gläser Gruppe zählen die US-Tochter Glaeser Inc. in Akron (Ohio) und die chinesische Gläser Nanjing (MS) Co., Ltd. in Nanjing. Weltweit arbeiten 70 Mitarbeiter an den drei Standorten der Gläser Gruppe.