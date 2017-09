Horb a. N. Wird Michael Theurer am Ende Minister?

In der Fachpresse ist Michael Theurer also schon angekommen. Allgemein heißt es jedoch: FDP, das ist in der öffentlichen Wahrnehmung doch nur der Parteivorsitzende Christian Lindner, oder? Ärgert Theurer das? "Ich bin froh, dass wir den Christian Lindner haben. Er ist ein absolutes Ausnahmegeschenk", antwortet er.

Horber zeigt sich selbstbewusst

Dennoch ist der Horber selbstbewusst: "Ich glaube schon, dass ich einen Bekanntheitsgrad habe. Ich bin Mitglied des Bundespräsidiums, Vorsitzender des zweitgrößten Landesverbandes. Im Land bin ich längst bekannt. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung werde ich als einer der führenden Köpfe bezeichnet." Wichtiger sei ihm aber, dass seine Vorschläge Einzug in die Bundes-FDP bekommen. Theurers Kompetenzfeld: Wirtschaft und Finanzen. Kein Wunder, dass ihn beispielsweise die "Welt" als möglichen Ministerkandidat handelt, falls die FDP in Regierungsverantwortung kommt. Das Amt: Wirtschaftsminister! Bekommt Horb also nicht nur den ersten Bundestagsabgeordneten, sondern sogar den ersten Bundesminister? Theurer bemüht einen seiner Lieblingssprüche: "Man soll das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erlegt ist."

Doch Regierungsbeteiligung soll es nicht auf Biegen und Brechen sein. Das betont Christian Lindner, das betont auch Michael Theurer. "Es muss wesentliche Inhalte in einer schwarz-gelben Mehrheit geben: Bürokratieabbau, Steuerentlastung, Zuwandersgesetz und Privatisierung. Und was ist mit Jamaika? Schließt der Horber zwar nicht aus: "Aber die Bundesgrünen die wollen eine Vermögensssteuer, die Erbschaftssteuer erhöhen und den Verbrennungsmotor abschaffen."

Endspurt im Wahlkampf. Gestern Nachmittag noch einmal zusammen mit Christian Lindner in Karlsruhe. Gestern Abend dann ein Solo-Heimspiel in seiner Heimatstadt Horb. Thema des Vortrags: "Mut schafft Chancen." Heute im SWR die Spitzenkandidatenrunde. Kaum Zeit zum Luft holen. Und doch immer mal wieder auch Kraft schöpfen in seiner Heimatstadt Horb. "Manchmal auch deshalb, weil ich Wäsche waschen muss. Nachts bügele ich dann meine Hemden", erzählt Theurer lachend.