Horb a. N. Wird Ausstiegsszenario geradezu provoziert?

Mein Standpunkt in dieser Sache: Es ist wichtig, die gegensätzlichen Ansichten zu klären und nicht durch Vorurteile von Anfang an den Diskussionspartner in die Blödmann-Ecke zu stellen. Dass es mit der Freundschaft zwischen Horb und Freudenstadt nicht gerade zum Besten steht, ist kein Geheimnis.

Seit Neuestem können aber aus der Kreisreform entstandene Zwangs-Ehen wieder auf demokratischem Wege geschieden werden. Dies bietet der Politik die Option, eine möglicherweise falsch getroffene Entscheidung nochmals zu Überdenken und gegebenenfalls zu korrigieren.

Nachdenken sollten meiner Meinung nach auch der Kreistag sowie die für den Kreis zuständigen Gremien und Verantwortlichen, wie sich verlorenes Vertrauen wieder herstellen lässt, und ob durch die weitere Benachteiligung von Horb und seinen Stadtteilen ein solches Ausstiegsszenario geradezu provoziert wird. Dass nach dem zusammenlegen der beiden Kreisstädte Horb und Freudenstadt die Ämter nach Freudenstadt verlegt wurden, ist ja noch dem Sinn einer Kreisreform geschuldet. Dass aber zum Beispiel die flächendeckende medizinische Versorgung der Bürger im Ostkreis nicht mehr vollständig gewährleistet ist, und das trotz gesetzlicher Vorgaben, kann schon als fahrlässig bezeichnet werden.