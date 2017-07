Horb a. N. Wird aus altem ein neues Freibad?

Schritt Nummer zwei: Prüfung von technischen Möglichkeiten, einfach ein "schwimmendes Becken" in den Neckar zu installieren. Rosenberger: "Das hätte den Vorteil, dass man keinerlei Sicherheitsprobleme damit hätte, dass Badegäste sich zu sehr dem Wehr nähern."

Es gibt auch Anbieter wie beispielsweise die Firma "Dockmarine" aus Belgien, die solche Systeme schon vermarktet. Deren Konzept: Am Rand sind schwimmende Elemente, die gleichzeitig den Beckenrand bilden.

Gebäude für Umkleiden und Duschen sind noch vorhanden – WCs auch

Weiterer Vorteil einer solchen Beckenlösung: Das Wasser im schwimmenden Becken wäre auch optisch sauberer als das Neckar-Wasser jetzt. Zweige, Algen und sonstiges würden in dem Beckenwasser nicht schwimmen. Der Anbieter Dock Marine schreibt dazu: "Es ist auch vorstellbar, flussaufwärts der Badestelle eine umweltschützende Sperre zu bauen, um Algen, Eisstaus, und so weiter aufzustauen und sauberes Baden in der Schwimmstruktur zu sichern."

Verschiedene Optionen. Die aber ernsthaft geprüft werden. Horbs Oberbürgermeister Rosenberger: "Wenn wir es schaffen, mit einer dieser Lösungen oder einer Kombination das Baden im alten Freibad wieder möglich zu machen, wäre das ein Alleinstellungsmerkmal für Horb. Baden im Neckar – das gibt es sonst nirgends. Ich könnte mir vorstellen, solch eine Lösung schon im nächsten oder übernächstem Jahr umsetzen zu können, wenn die Rahmenbedingungen stimmen."

Im Gegensatz zu einem "komplett" neuen Freibad, welches in Machbarkeitsstudien im Auftrag des Gemeinderats mit mehreren Millionen Euro Baukosten beziffert wurde, hätte die Lösung am alten Freibad mehrere Vorteile: Sie dürfte wesentlich günstiger sein. Zumindest die Gebäude für Umkleiden und Duschen sind noch vorhanden. WCs auch. Die Liegewiese ja ohnehin. Und mit Lillo Fradellas "Porto Neckar" wäre auch ein Kiosk vorhanden.

Da das Wasser nicht geheizt werden muss, sind auch die Betriebskosten günstiger. Dazu kommt: Mit solch einem Neckarwasserbad hätten Badefreunde drei verschiedene Arten von Bädern in Horb im Angebot. Ein gechlortes kleines Freibad mit warmem Wasser am Campingplatz auf der Schütte. Das Neckarbad für kalte Tage. Und für extrem heiße Tage oder mal das schnelle Abkühlen das alte Freibad ohne Chlorwasser. Rosenberger hatte schon während des Kandidatengipfels in der Hohenberghalle gesagt, dass ein konventionelles Freibad dem frisch sanierten Neckar-(Hallen)Bad Konkurrenz machen würde.