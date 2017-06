Horb a. N. "Wir sind eine große Familie"

Horb. Die meisten der rund 25 Engländer aus Haslemere, die am Donnerstagnachmittag auf dem Horber Marktplatz anzutreffen sind, waren zuvor schon mindestens einmal in Horb. Die meisten gehören sogar zum harten Kern des Austauschs. Einer der Horber, die ihre englischen Freunde auf dem Marktplatz begrüßen, ist Holger Aupperle. Er sagt: "Ich bin von Anfang an als Teilnehmer beim Austausch dabei. Wir sind in der Zeit eine große Familie geworden." Die engen Beziehungen zu den englischen Freunden schätzt er sehr. Allerdings sind die meisten Teilnehmer 60 Jahre oder älter. "Für die jüngere Generation sind Städtepartnerschaften einfach nicht mehr so eine Attraktion", meint Aupperle. Viele Jugendlichen würden heute eher selbstständig reisen.

Doch trotzdem sind auch immer wieder Leute zum ersten Mal dabei. Einer von ihnen ist Clive Osgood. Er ist schon seit zehn Jahren Organist in der St. Bartholomew-Kirche in Haslemere. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt er: "Einige Leute, die auch in Haslemere in die Kirche gehen, kommen schon länger nach Horb. Dieses Mal bin ich mitgekommen." Natürlich möchte er auch die Orgel in der Horber Stiftskirche ausprobieren. Deswegen gibt er dort gemeinsam mit Stiftskirchenorganist Reinhard Kluth ein Orgelkonzert. Zuhause in England arbeitet er als Musiklehrer in Haslemere und der Umgebung. Damit gehört Osgood nicht zu den vielen Bürgern von Haslemere, die täglich nach London zur Arbeit pendeln. Denn es sind nur etwa 60 Minuten mit dem Zug bis in die britische Hauptstadt.

Pfingstsonntag wird Heimreise angetreten