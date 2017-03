Horb a. N. "Wir-Gefühl" soll durch Fest der Vereine gestärkt werden

Insgesamt 64 Grünmettstetter wollten sich damals die Chance nicht entgehen lassen bei diesem Pilotprojekt gleich von Anfang an zu beweisen, wie wichtig es ist, dass sie ihre Meinungen und praktischen Erfahrungen an den vier Thementischen einbringen. Jeweils in getrennten Gruppen beschäftigen sich die Bürger mit den Feldern "Mobilität", "Älter werden", "Entwicklung der Kernstadt und der Teilorte" und "Wir sind Gesamt-Horb". Tatsächlich kamen am Ende Ansätze heraus, die zu neuen Sichtweisen beitragen können.

Sicher war viel Bekanntes dabei, wie beispielsweise der Bedarf an Neubaugebieten, der Wunsch nach dem weiteren Ausbau der B28 oder einer verbesserten Ortsdurchfahrt, die Ortsvorsteher Karl Kocheise in seinem Fazit als die drei Top-Punkte aus den vielen Anregungen herausfilterte, aber auf der anderen Seite auch völlig innovative Ansätze, die man so eigentlich noch nicht auf dem Schirm hatte.

Wie gehen wir als Ortschaftsrat nun damit um? Was nehmen wir mit? Was war positiv, was negativ? Diese Fragen standen bei der Sitzung als Diskussionsgrundlagen im Raum und im Endergebnis überwogen die positiven Aspekte bei Weitem. "So hatten wir auch die Gelegenheit zum direkten Kontakt mit Leuten, die wir bisher zum größten Teil nur vom Telefon oder aus der Zeitung kannten", fügte Rat Matthias Dettling an. Ein weiterer, sehr positiver Aspekt war, dass sich alle Altersgruppen bei dieser Stadtteilkonferenz eingebracht haben.