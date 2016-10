Horb a. N. "Wir brauchen Schulen wie diese, um den Kindern gerecht zu werden"

Deshalb muss im Mittelpunkt aller Entscheidungen die bestmögliche Förderung des Kindes stehen", betonte Joachim Straub. Durch seine landesweiten Besuche in Sonderschulen will Kern genau darauf aufmerksam machen: "In Schulen wie dieser hier arbeiten hervorragend ausgebildete Sonderschulpädagogen. In einem geschützten Rahmen und deutlich kleineren Klassen können Kinder mit Lernschwierigkeiten optimal gefördert werden, wie das an anderen Schulen nicht machbar ist."

Deshalb zählt der FDP-Bildungspolitiker zu einem der schärfsten Kritiker aller politischer Versuche, das vielfältige Schulwesen durch die "Eine-Schule-für-alle" zu ersetzen. Zu dem unter der grün-roten Landesregierung verabschiedeten Inklusionsgesetz sagte ein Lehrer: "Wenn seit diesem Schuljahr Sonderschulkräfte stundenweise an den Regelschulen die Inklusion sicherstellen sollen, ist das eine Mogelpackung."

Dieser Kritik stimmten die Kollegen überein. Es sei nicht möglich, dem erhöhten Förderbedarf gerecht zu werden, wenn für jedes inklusiv beschulte Kind nur zwei Stunden in der Woche vorgesehen sind.

Es gibt zahlreiche berufliche Perspektiven für die Absolventen der Roßbergschule, die von der Agentur für Arbeit unterstützt und begleitet werden.

Es sind diese Erkenntnisse, die der Landtagsabgeordnete Kern mit seinen Schulbesuchen im Wahlkreis öffentlich machen will: "Ich danke Ihnen allen sehr, dass Sie Kindern mit einem speziellen Förderbedarf durch Ihre Arbeit die Grundlagen für einen Weg in eine gelingende Zukunft ebnen helfen."