Horb a. N. Winterwanderung mit Glühwein

Zum Abmarsch und einem Begrüßungs-Schnäpschen aus eigener Produktion traf man sich am frühen Nachmittag vor dem Klub-Heim im Gartengebiet Welle.

Der Dettenseer Friedhof war der erste Zielpunkt, ehe es über den Nordstetter Hirschhof durch den Nordstetter Wald in Richtung Mühlen ging. Im Nordstetter Wald wartete dann auch schon ein vom OGV eingerichteter Glühweinstand, sodass alle Wanderer, die noch nicht ihre Betriebstemperatur erreicht hatten, etwas nachhelfen konnten oder aber auch etwas genießen konnten.

Danach ging es über den "Schelmenwasen" in der Mühlener Neckaraue weiter in den "Adler" in Mühlen. Nachdem es dort einen ausgiebigen Aufenthalt gab, peilte die Wandergruppe auf direktem Weg das Vereinsheim des OGV an, wo die neue OGV-Vorsitzende Monika Hellstern bereits einen zünftigen Abschluss hatte vorbereiten lassen.