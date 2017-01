Horb a. N. Willkommen in der Wörterfabrik

Es ist eine poetische Geschichte über den Wert der Liebe, der Sprache und ihrer Kraft – "ein spielerisches Eintauchen in die Welt der Worte und der Verständigung auch ohne Sprache", wie das Theaterensemble schildert.

Zum Inhalt: Es gibt ein Land, in dem die Menschen fast gar nicht reden. Hier ist sprechen teuer, denn man muss die Wörter kaufen und sie schlucken, um sie aussprechen zu können. Es gibt Wörter, die sind wertvoller als andere. Man sagt sie nicht oft.

Der kleine Paul braucht dringend Wörter, um Marie sein Herz zu öffnen. Aber wie soll er das machen? Denn für all das, was er ihr gerne sagen würde, bräuchte er ein Vermögen! "...An manchen Tagen fliegen Wörter durch die Luft. Die Kinder fangen sie dann mit ihren Schmetterlingsnetzen ein. Heute hat Paul drei Wörter in seinem Netz gefangen. Aber er sagt sie nicht gleich, denn er möchte sie aufheben. Für jemand ganz Besonderen..."