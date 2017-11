Horb-Isenburg (hh). Im Stadtteil Isenburg sind die Wildschweine sehr aktiv. Im Ortschaftsrat gab es darüber eine interessante Diskussion. Die Wildsauen wüten in den Wiesen und im Wald und in der Nähe eines Kinderspielplatzes und verursachen zum Teil sehr hohe Schäden. Wie man hörte, gab es auch eine Drückjagd. Dabei hatten die Jäger aber angeblich kein Jagdglück. Lediglich ein Wildschwein wurde erlegt. Die Rede war auch vom Schutz der Isenburger Bürger, der gewährleistet sein müsse. Ortschaftsratsvorsitzender Jürgen Grassinger will sich wegen der Angelegenheit auch mit der Stadt in Verbindung setzen.