Horb a. N. Wilder Landler und echtes Münchner Rotlicht

Irgendwie hat es dann mit dem Finden des Auftrittsortes doch geklappt

Irgendwie hat es dann mit dem Finden des Auftrittsortes doch geklappt, der lustig bemalte Tour-Bus konnte nach gerade mal einem knappen Stündchen Irrfahrt durch Horb vor dem Kloster geparkt werden. Dann war Schwerstarbeit angesagt, denn das gesamte Equipment, zu dem sogar echtes Münchner Rotlicht in Miniaturform zählte, musste aufgebaut werden. "Wir haben uns gedacht, wenn wir schon nach Horb kommen, dann müssen wir einiges mitbringen", begründete Göttler beim Auftritt die Masse an Instrumente, die die fünf Künstler um sich herum aufgebaut hatten. "Denn was habt’s ihr schon in Horb", so die rhetorischen Frage vom Otto, und die Antwort war klar: "A Ampel."

Bei Umleitung, Stau und Ampel kommt natürlich der Wunsch nach Fortbewegung auf, und was könnte da besser passen als eine Fahrt mit der Trambahn. In München haben die so ein Ding, in Horb zwar nicht, doch wissen einige Einheimischen nun, wie der "Trambahn-Blues" klingt. Zur Wiesn oder zum Wasen kann man auch mit der Trambahn fahren, doch sollte man dafür schick gewandet in Kleidung aus dem Haus Loden-Frey sein.

Auch für den Münchner Gewand-Schneider hatten die Künstler ein Lied parat. Die Loden-Frey-Polka, deren hintersinniger Text nur so vor Hohn tropfte. Es waren sowieso in den Texten oft nicht besonders gut versteckte Anspielungen auf die Missstände in der bayerischen Landeshauptstadt zu finden, und die berühmte Schickeria bekam ihr Fett ab.

Ebenso deftig-mitreißend wie die Instrumentierung sind die Texte, die sich Göttler und sein Songwriter-Team dazu ausgedacht haben. "Mit der Wohnungsnot hält er seinen Luxus instand", reimte man im Song, der die Wohnungsknappheit in München bissig beleuchtete. "Für 978 Euro kriegst du schon vier Quadratmeter im Außenbezirk."

Mit zwei Gitarren, einer herzzerreißend gespielten Geige, einem treibenden Schlagzeug und dem Hauptakteuer, der mit diatonischer Ziehharmonika, englischer Concertina, E-Ukulele und Trompete die Akzente im Sound setzte, versprach Otto Göttler im Crossover der Folk-Rock-Szene nicht zu viel, wenn er schlicht "Schnell, stark, mit Strom" als Überschrift über sein neues Programm setzte. Er, der das Concertina spielen von Pietro Valente, dem Bruder von Caterina Valente, erlernte, setzt die echte Volksmusik wirklich unter Strom und elektrisiert sein Publikum mit Witz, Charme und großem Können.