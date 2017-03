Horb a. N. "Wild Voices" heizen ein

Neben den Konzertabenden kann der Chor etliche weitere Höhepunkte aufweisen: Dazu gehören die Fahrt auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Fuchtel 2005 nach Berlin mit mehreren erfolgreichen Auftritten, darunter beim Gala-Abend der ägyptischen Botschaft mit rund 1000 Gästen, der Landesjugendchortag in Stuttgart, und der Auftritt bei der Eröffnung der großen Kunstmesse in Sindelfingen und beim Diplomierungs-Festabend der Berufsakademie Horb in der Hohenberghalle.

Was macht die "Wild Voices" so beliebt? Es ist die Mischung aus ernstem und parodierenden Gesang in englischer und deutscher Sprache (inklusive Kölner, schwäbischer und alpenländischer Mundart), von Fantasie und Charme, von Witz, Ironie und Kreativität, von pfiffiger Moderation, die auch schlagfertig auf Zurufe aus dem Publikum reagiert und die Fähigkeit, sich selbst gehörig auf die Schippe zu nehmen, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.

Karten können im Vorverkauf bei der Raiba Horb oder unter www.fv.ahldorf.de erworben werden. Die Karten kosten 10 Euro. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Es gibt keine reservierten Platzkarten