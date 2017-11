Horb a. N. "Wieder ein Stück Erhaltung der Infrastruktur gelungen"

Anfangs, so Alexander Singer, wird montags und dienstags geschlossen sein. An den anderen Tagen ist von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr geöffnet. Die Woche vor der offiziellen Eröffnung ist, so Singer, quasi ein Probelauf. Singer hatte die Hoffnung nie ganz aufgegeben, das Geschäft weiterführen zu können. Die Maschinen und die Gewürze seien alle noch da, erzählte er. Neben seinen Fleisch- und Wurstwaren, alles Produkte aus der Region, hat er ab kommenden Donnerstag zusätzlich Bio-Rindfleisch im Angebot, das er von der Firma Mey aus Bösingen, zertifiziert für Bio-Fleisch, bezieht.