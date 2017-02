Horb a. N. Wieder ein Auto in Nordstetten zerkratzt

Mittlerweile hat sich der Mann auch schon mehrmals in langen Kommentaren auf unserer Facebook-Seite geäußert, die aufgrund bedenklicher Inhalte von unserer Redaktion wieder gelöscht werden mussten. Dort berichtet er unter anderem von vielen Stimmen, die er hört. Ständig schweifen seine Gedanken und Ausführungen um Drogen, Prostitution und Kinderprostitution. Auch vor seiner Nachbarschaft, der Stadtverwaltung und Polilzei macht er in seinen Kommentaren und Verbalattacken nicht Halt.

Auch körperlich zugeschlagen hatte der Mann laut Polizei zuletzt in der Nacht, als der Geißbockball war. Dort griff er eine Gruppe am Rathaus an. Einem jungen Mann schlug er ins Gesicht. In der Neujahrsnacht hatte er einen Nachbarn mit der Bügelsäge attackiert. Vom Amtsgericht Horb wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung bereits zu einer Haftstrafe verurteilt. Gegen diese hat er Berufung eingelegt. Die Akte ist also bereits ziemlich dick. Die Nachbarn hoffen nun, dass endlich gehandelt wird. Oberbürgermeister Peter Rosenberger hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass die Stadtverwaltung erneut vor dem Amtsgericht einen Antrag auf Zwangsunterbringung stellen werde.