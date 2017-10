Horb a. N. Wieder Ärger mit dem Bahnhofs-Pöbler

Mittwochabend, 18 Uhr. Schon seit gut einer Stunde ist der Bahnhofs-Pöbler wieder da. Macht Leute an und schreit rum. Dann eskaliert plötzlich die Situation vor dem Bahnhofseingang: Menschen kommen angelaufen. Bier ist auf den Stufen verspritzt. Ein Mann hält den Bahnhofs-Pöbler am Boden. Hält seinen Hals und die Hände fest. Sagt: "Jetzt ist gut." Die Zeugen rufen die Polizei. Sie fragen nach Taschentüchern, um beide zu versorgen. Eine Brille ist zerbrochen. Dann kommt die Polizei gleich mit zwei Autos angefahren, vier Beamte steigen aus dem Auto. Sie ziehen beide auseinander. Der Problemfall sitzt am Boden. Er lallt: "Ihr müsst den kontrollieren."

Was ist passiert? Ein Augenzeuge: "Der Problemfall hat dem anderen die volle Bierdose auf den Kopf geschlagen. Deshalb sind hier überall die Bier-Flecken." Der am Boden sitzende Mann lallt: "Ich muss zum Bus. Lasst mich gehen." Dann schwankt er Richtung Kaufland, kommt noch einmal zurück. Die beiden Beamten blocken ihn. Der Störenfried: Genau eine Woche, ehe am Mittwochabend das Einkaufszentrum mit einem Empfang eröffnet werden soll, macht er wieder Ärger.

Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger zum Schwarzwälder Boten: "Wir werden diese Szene mit der Polizei besprechen und gemeinsam beurteilen. Wir sind bereit, sofort wieder einen Antrag auf ein Aufenthaltsverbot zu stellen!" Anfang Mai hatte der Problemfall als "Gewalt-Pöbler" für Schlagzeilen gesorgt. Immer wieder gab es Prügeleien. Wirte und Angestellte wurden bedroht. Das Kaufland hatte auch eine Security am Bahnhofsvorplatz installiert. Das Rathaus hatte dann ein Aufenthaltsverbot für diese Mann verhängt. Laut OB Rosenberger damals auch, um auszuprobieren, ob sich durch diesen "Dauer-Platzverweis" des mutmaßlichen Störenfrieds die Szene beruhigt. Parallel dazu waren die Sozialarbeiter Rüdiger Holderried und Manuel Trick in intensive Gespräche mit der Szene gekommen (wir berichteten).