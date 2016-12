Außerdem hat unsere Redaktion festgestellt: Ein Blick in die englische Telefonzelle lohnt sich auf jeden Fall von Zeit zu Zeit. Dietz sagt: "Wenn ich Bücher übrig habe, stelle ich immer wieder etwas hinein." Zu den englischsprachigen Titeln, die derzeit in der Bibliothek zu finden sind, gehört unter anderem der Klassiker "Lord of the Flies" des Literaturnobelpreisträgers William Golding. Auch Emma Thompsons Drehbuch zur Jane-Austen-Verfilmung von "Sense & Sensibility" ist zu finden.