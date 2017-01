Horb a. N. Wie stark ist der Landkreis Freudenstadt im Vergleich?

Genauso viel braucht der Landkreis Calw von der Steuerkraftsumme pro Einwohner, um seine Verwaltungskosten zu decken. Im Landkreis Tübingen braucht es dafür nur knapp 13,5 Prozent der Steuerkraftsumme pro Einwohner.

Das heißt: Bei einer möglichen Zusammenlegung von zwei Landkreisen könnten auf Dauer die gesamten Verwaltungskosten sinken.

Immerhin: Landrat Klaus Michael Rückert und der Kreistag verzeichnen mit einer Personalkostensteigerung von 600 000 Euro den geringsten Anstieg zwischen 2016 und 2017. Calw hat im selben Zeitraum ein Mehr an knapp 3,1 Millionen Euro an Personalkosten, Tübingen verzeichnet eine Steigerung von 1 Millionen Euro.

Auch die Kritik an der hohen Kreisumlage scheint berechtigt: Im Landkreis Freudenstadt sind es 406 Euro pro Einwohner, in Tübingen 372 Euro und im Landkreis Calw 329 Euro. Eine Absenkung auf das Calwer Niveau würde für den städtischen Haushalt in Horb ein Plus von circa 2 Millionen Euro jährlich bedeuten.

Wie steht es um die Zukunft?

Wie steht es um die Zukunftsfähigkeit des Landkreises Freudenstadt? Im Vergleich zu Calw und Tübingen am Schlechtesten. Im Gesamtranking von Prognos landet Freudenstadt auf Platz 201. Schlechter liegen im Ländle nur noch Zollernalb (Platz 202) und Sigmaringen (Platz 262).

Im Dynamikrang liegt Freudenstadt erfreulicherweise auf Platz 72. Das dürfte auch den "Hidden Champions" wie Fischer, Schmalz oder Arburg zu verdanken sein, die den Landkreis bei "Wettbewerb und Innovation" deutschlandweit auf Platz 91 hieven. Bei den Faktoren "Wirtschaft und Arbeit" ist Freudenstadt allerdings hinten – Platz 279! Auch beim Wohlstand und der sozialen Lage sieht es nicht gut aus – im Vergleich der schlechteste Platz auf Rang Nummer 280!

Klartext: Die Bewohner sind relativ arm. Der Landkreis Tübingen ist hier deutlich stärker. Bei Wirtschaft und Arbeit liegt der Nachbar auf Rang 32 deutschlandweit, im Dynamikranking sogar auf Platz 28 in Deutschland. Auch der Bevölkerung geht es gut – Platz 69 bei Wohlstand und soziale Lage.

Auch die Altersverteilung der Bevölkerung ist im Landkreis Freudenstadt am schlechtesten – Platz 303 bei Demografie in Deutschland. Auch bei der Digitalisierung liegt der Landkreis Freudenstadt mit zwei Sternen im "Digitalisierungskompass" hinten. Calw und Tübingen sind weiter. Gut, dass der Kreistag jetzt 600 000 Euro in den Ausbau des Breitbandes stecken will.

Fazit

Wenig Bevölkerung, relativ wenig Wohlstand – nur bei Dynamik und "Wettbewerb und Innovation" kann sich der Landkreis Freudenstadt sehen lassen. Die Personalkosten scheinen im Moment im Griff zu sein.