Horb a. N. Wie sich das Bahnhofsviertel entwickelte

Die Dokumentation zeigt anhand von Lageplänen, historischen Fotografien und anschaulichen Objekten die Entwicklung des Horber Bahnhofsviertels. Sie spannt den Bogen von den Anfängen im Jahr 1866 über den Ausbau zum Bahnknotenpunkt und bedeutenden Rangierbahnhof in den 1920er-Jahren bis zur Situation der jüngsten Vergangenheit.

Private Sammler und ehemalige Horber Eisenbahner haben die Ausstellung zusammen mit dem Stadtmuseum Horb erarbeitet. Unterstützt wurden sie durch den Kultur- und Museumsverein Horb und das Stadtarchiv.

Zusammen mit den Altheimer Alamannenfunden und der städtischen Museumssammlung ist die Sonderausstellung zu den regulären Zeiten montags, mittwochs, freitags und sonntags, jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Besuch des Stadtmuseums ist auch nach Vereinbarung unter Telefon 0745/90 12 26 oder per E-Mail an a-maier@horb.de außerhalb dieser Zeiten möglich. Der Eintritt hierzu ist frei.