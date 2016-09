Horb a. N. Wie man vor den Schranken des Gerichts die Kurve kriegt

Auch hört man die Ausrede, dass einem überhaupt keine Ladung zugegangen sei, als gerne genommenen Standard. Kürzlich warteten Richter, Staatsanwalt, die Schreibkraft und der Verteidiger drei geschlagene Stunden, bis man einen Tatverdächtigen zwar körperlich im Gerichtssaal hatte, ihn aber wieder frei lassen musste, da er geistig dem Prozess nicht folgen konnte.

Eine ganz neue Variante brachte gestern ein junger Mann aus Horb in das Spiel "Wie drücke ich mich vor meinem Prozess". Er meldete sich am Montagmittag in der JVA Rastatt, um einen 14-tägigen Ungehorsamsarrest abzusitzen. Obwohl ihm die Ladung für den gestrigen Termin fristgerecht am 27. Juli zuging, zog er es vor, sich einsperren zu lassen, als in Horb vor dem Amtsgericht zu erscheinen. Auch die Bitte von Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick, dass man den jungen Mann doch in den Zug setzen solle, um ihn nach Horb zu schaffen, nutzte nichts. "Das geht nicht", so die Auskunft der zuständigen Stellen.

Obwohl nicht anwesend, einigten sich Gericht und Staatsanwaltschaft, die von Armin Ruetz vertreten wurde, darauf, den Angeklagten wegen Verbreitung jugendgefährdender Schriften mit pornografischem Inhalt und Weitergabe von Nacktbildern von Mädchen über das Handy zu einer Geldstrafe von 200 Tagessätzen á 10 Euro, also insgesamt 2000 Euro, zu verdonnern. Den weiteren Anklagepunkt "Verstoß gegen das künstlerische Urheberrecht" ließ man hingegen fallen.