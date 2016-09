Horb a. N. Wie man aus einem Kind drei zaubert

Horb. Bevor es am Montag wieder Schulbank drücken heißt, durften die 55 Kinder, zwischen sechs und 14 Jahren, die dieses Mal am Programm mitwirkten, ihren Geschwistern, den Eltern, Großeltern oder sonstigen Verwandten zeigen, was sie die ganze Woche über bei Zirkusdirektor Roman Fiala und seiner Crew gelernt haben.

Am Montag ging es los (wir berichteten) und hinter den Kindern lagen fünf interessante, unterhaltsame und spannende Tage, in denen sie beigebracht bekamen, wie man die Hula-Hoop-Reifen tanzen lässt, Teller – in diesem Fall aus Plastik – auf einem Stab oder gar dem Zeigefinger zum Rotieren bringt oder auf einem Trapez oder dem Vertikalseil zu zweit oder zu dritt die tollsten Kunststückchen macht.

Es herrschte an diesem Premierennachmittag echte Zirkusatmosphäre rund um das Zelt, das im hinteren Teil des Festgeländes aufgebaut war. Weit vor Beginn der Vorstellung um 14 Uhr strömten die gut 250 Zuschauer, über deren Anzahl sich ein echter Zirkus richtig gefreut hätte, in Richtung des Spielortes. Der Duft von frischem Popcorn lag ebenso wie schmissige Zirkusmusik in der Luft, und die atemlose Spannung vor dem großen Auftritt, das Lampenfieber, das war nicht nur bei den jungen Künstlerinnen und Künstlern zu spüren, sondern auch bei so mancher Mama, die noch schnell ein paar Anweisungen gab oder am Auftrittskostüm herumzupfte. Es muss halt alles für die paar Minuten des großen Auftritts im Rampenlicht der Scheinwerfer passen.