Horb a. N. "Wie ein Spiegel, in dem das Auge ertrinkt"

Beide Künstler kennen sich schon lange und haben schon einige Ausstellungen gemeinsam realisiert. Beide versuchen die Geheimnisse der Landschaften in ihren Werken auf ihre ganz besondere Art einzufangen. Ewers gar in dreidimensionaler Form. Kunstbeirat OMI Riesterer hatte in Durbach eine Ausstellung der beiden gesehen und war so begeistert, dass er seinen Kollegen vom KVON nahelegte, Patrick Le Corf und Werner Ewers gemeinsam einzuladen.

Am Sonntag war es nun soweit, und Benno Müller, der Vorsitzende des Kunstvereins, freute sich, dass diese Art von Kunst nicht nur prima in die Räume der Galerie passt, sondern auch zum Jahresende hin etwas leicht Frühlingshaftes mitbringt. Und sei es auch nur der Wunsch nach Sonne und Wärme, den die Kunstwerke teilweise in die Gedankenwelt der Besucher zaubern. Die Begeisterung war groß, die Besucherzahl bei dieser Vernissage eher überschaubar. Freunde und Bekannte der beiden Künstler hatten sich zwar angesagt, doch bis die an diesem kalten Vormittag, an dem es auch zum ersten Mal schneite, aus dem Badischen über die Schwarzwaldhochstraße und den Kniebis bis nach Horb kamen, dauerte es eben länger als vorgesehen. Trotzdem wurde die Ausstellungseröffnung gebührend gefeiert. Thomas Mattes überbrachte die Grußworte der Stadt Horb. Er lobte das Engagement des KVON, der mit seinen Räumen Künstlern ganz unterschiedlicher Ausprägungen Fläche zur Verfügung stelle und ihnen so eine Möglichkeit gebe, ihre Arbeiten zu präsentieren.

Bevor sich die Besucher dann mit Rotweinglas in der rechten und Kümmelstange in der linken Hand auf den Weg durch die Ausstellung machten und dabei auch an einer ganzen Reihe von Schwarzweiß-Radierungen von Le Corf vorbeikamen, gab es von Benno Müller noch die Information, dass der Kunstverein im kommenden Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert. Vier Gruppenausstellungen, bei denen sich jeweils sieben Mitglieder des Kunstvereins ihre Gedanken zu den vier Jahreszeiten machen werden, sowie eine Einzelausstellung von Norbert Stockhus werden dieses Jubiläumsjahr prägen.

Doch dann hieß es Start frei zum Inselrundgang über Groix, und ein junger Mann fiel gleich nach wenigen Schritten über eine der auf dem Boden stehenden Skulpturen. Tja, wohin soll man auch schauen? Auf die Bilder an der Wand oder auf freistehende künstlerisch wertvolle Hindernisse auf dem Boden, die für 4000 Euro in der Preisliste stehen? Eine schwierige Entscheidung!

Ausstellung "Landschaften" ist noch bis 17. Dezember samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr in der Galerie des KVON im Horber Kloster zu sehen.