Horb a. N. Wie die Raupe zu ihren Flügeln kommt

"Morgens bei der Ankunft im Kindergarten, noch bevor sie in ihre Gruppenräume gingen, haben die Kinder mit ihren Eltern bei den Schmetterlingen nachgeschaut. Auch für die Eltern war das Projekt spannend", berichtet Verena Mannchen vom Elternbeirat. Das Thema "Von der Raupe zum Schmetterling" beschäftigte die Kinder in vielen ­Bereichen, so wurde passend dazu gemalt, gebastelt und ­gesungen.

Doch wo kamen die Schmetterlings-Raupen eigentlich her? Sie stammen aus dem "Schmetterlingszyklus", den die Freie Universität Berlin entwickelt hat, weiß Pagel zu berichten. Dort kann man die Raupen und das Futter bestellen. Mit Kosten von ungefähr 32 Euro ist das Projekt gar nicht mal so teuer. Zudem unterstützte Pagel den Kindergarten ehrenamtlich. Distelfalter, erklärt er, haben in Deutschland eigentlich keine lokale Population. Sie fliegen vom Mittelraum oder sogar aus Afrika über die Alpen hierher.

Am Donnerstag um 10 Uhr ist es dann endlich so weit. Mit den Armen "flatternd" wie Schmetterlinge kommen alle Kinder in den Raum. Drei Kinder dürfen dabei helfen, den Korb mit den fünf Distelfaltern – zwei davon waren erst am Mittwoch während der Kindergartenzeit geschlüpft – nach draußen zu tragen. Dabei wird das Lied "Schmetterling, du kleines Ding" lauthals von allen Kindern gesungen. Der Korb wird ­geöffnet und die Schmetter­linge werden in die Freiheit entlassen. Alle fliegen langsam nacheinander los, so gibt es für die Kinder viel zu sehen und zu staunen. Göttler freut sich: "Das Schmetterlingsprojekt war ­etwas ganz besonderes für uns. Und es hat gleich beim ersten ­Versuch geklappt."