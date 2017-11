Horb a. N. Wie den Traum von Kirche verwirklichen?

"Gott dient uns und wir bauen an seiner Kirche", so das Thema, mit dem sich die Gottesdienstbesucher befassten. Schuhkartons und andere Kartons wurden an einer Seite mit den persönlichen Wünschen an die Kirche beschriftet. Anschließend wurde mit ihnen begonnen, eine "Kirche" aufzubauen, wobei auf dieser "Baustelle" Statik und Dynamik ihren Lauf nehmen sollten. Dabei ging es auch um die Frage "Mit was würden sie sich gerne in die Gemeinde einbringen?"