Horb a. N. Widmanns Art-Park ist fast fertig

Hinten am Aufgang zur Weingasse hin steht schon das zweite Werk: "Zerbrechlich". Geschaffen von Flüchtlingen aus Althütte unter der Leitung des Künstlers Jo Nagel. Widmann: "Das Wort Frieden in allen Sprachen wurde von zwei syrischen Flüchtlingen gemacht."

Und was ist jetzt mit dem Ball? Widmann überlässt Jo Horejs (USA) das Werfen. Schwupps – er kriegt es gleich beim ersten Versuch hin. Denn der sympathische Künstler, den man schon vom Kunsthaus Eleven in Starzach-Börstingen kennt, will hier sein "Swinging" anbringen. Er lächelt: "Ich möchte eine Schaukel am Ast anbringen. Und zwar so hoch, dass sie niemand benutzen kann. Damit möchte ich die Sehnsucht und die Fantasie der Schüler wecken, die in der Pause auf dem Schulhof spielen. Und natürlich auch aller anderen Passanten."

Zwei Bäume weiter steht seine Künstlerhaus-Kollegin Margarita Rozenberg. Widmann und Jo hatten zuvor schon ihre Installation oben an den Bäumen befestigt. Rita zeigt auf die weiße Schnur mit den Knochen: "Die habe ich vom Gasthaus Lamm aus Börstingen. Das ist ein echter Ochsenschwanz! Zusammen mit der roten Schnur, die an die Nabelschnur erinnern soll, möchte ich hier eine Tür zu einer anderen Dimension öffnen. Zur Mutter Natur."

Eigentlich hatte Rita, die auch die Laubhütte neben dem jüdischen Betsaal gemacht hatte, diese Skulptur für den Wald hinter dem Künstlerhaus Starzach gemacht. Rita: "Ich hatte schon die perfekte Stelle zwischen Bäumen, deren Äste sich wie ein Regenbogen gespannt hatten. Doch die wurden jetzt abgesägt. Als ich hier die beiden Baumzwillinge sah, fand ich diese Stelle genauso perfekt!"

Weitere Informationen: Eröffnung Art-Park Horb. Donnerstag, 16. November, um 19 Uhr. Es gibt es eine Performance. African Rhythm aus Gambia und die Feuershow von "Anno 1482" aus Stutensee.